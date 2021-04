Bologna | un ragazzo chiama i Carabinieri | trovano il padre morto e la madre agonizzante

Leggi su leggilo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Idi Borgo Panigale sono intervenuti nella serata di ieri in seguito a una segnalazione: al loro arrivo in un appartamento a Ceretolo di Casalecchio di Reno, hanno trovato un uomoe la moglie in gravissime condizioni. Idi Borgo Panigale, insieme ai sanitari del 118, sono intervenuti nella serata di ieri, L'articolo proviene da Leggilo.org.