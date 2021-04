Bologna, 19enne uccide con il veleno il patrigno, gravissima la madre (Di venerdì 16 aprile 2021) Con un piatto di penne al salmone avvelenate un 19enne, residente a Ceretolo di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, ha ucciso il patrigno e ridotto in fin di vita la madre (Getty Images)Gli avidi lettori dei romanzi gialli sanno che il veleno è l’arma dei delitti a sfondo passionale e di quelli nei quali le vittime e i carnefici sono legati da stretti vincoli di parentela. A ulteriore conferma, un 19enne ha avvelenato la madre, di 56 anni, riducendola in fin di vita, e il patrigno, il nuovo compagno della donna dopo la separazione dal marito, che invece è deceduto. Il giovane ha mescolato la sostanza venefica, un composto chimico acquistato online, secondo le prime ipotesi formulate in attesa delle analisi, nel piatto di penne al salmone che ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Con un piatto di penne al salmone avvelenate un, residente a Ceretolo di Casalecchio di Reno, in provincia di, ha ucciso ile ridotto in fin di vita la(Getty Images)Gli avidi lettori dei romanzi gialli sanno che ilè l’arma dei delitti a sfondo passionale e di quelli nei quali le vittime e i carnefici sono legati da stretti vincoli di parentela. A ulteriore conferma, unha avvelenato la, di 56 anni, riducendola in fin di vita, e il, il nuovo compagno della donna dopo la separazione dal marito, che invece è deceduto. Il giovane ha mescolato la sostanza venefica, un composto chimico acquistato online, secondo le prime ipotesi formulate in attesa delle analisi, nel piatto di penne al salmone che ...

Ultime Notizie dalla rete : Bologna 19enne 19enne avvelena e uccide il compagno della madre nel Bolognese: mistero sul movente L'avvelenamento: le notizie diffuse in un primo momento Un giovane 19enne nella serata di ieri a Ceretolo di Casalecchio, in provincia di Bologna, ha chiamato i carabinieri e si è poi costituito . La ...

Orrore in Emilia - Romagna, figlio avvelena la madre e il suo compagno: l'uomo è morto Secondo quanto riferisce Bologna Today sarebbe stato lo stesso 19enne a costituirsi ai militari dell'Arma. Quando i sanitari sono entrati nell'appartamento hanno trovato l'uomo già privo di vita. La ...

Bologna, avvelena la madre e il suo compagno: arrestato 19enne Drammatico accaduto a Bologna, dove un ragazzo 19enne ha avvelenato la madre e il compagno della donna. L'uomo è morto, la donna è grave.

Fermato un 19enne a Bologna che ha avvelenato i genitori: il padre è morto, la madre è in condizioni gravi Nella cucina della casa è stato trovato un bicchiere, con una sostanza che i carabinieri della scientifica stanno analizzando. La vicenda è avvenuta a Ceretolo di Casalecchio, dove il ragazzo è stato ...

