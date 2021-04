Boban è il nuovo Chief of Football della Uefa (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo aver lasciato il Milan, Zvonimir Boban riparte dalla Uefa. Secondo Repubblica, il dirigente sarà Chief of Football, vale a dire una posizione operativa da svolgere accanto al presidente Ceferin. Boban sarà incaricato della gestione in prima persona delle relazioni con le leghe e con le società oltre alla presa dei contatti con i responsabili degli arbitri. Tra le responsabilità anche la calendarizzazione delle competizioni internazionali. Il ruolo, creato appositamente per Boban, sarà ufficializzato durante il Comitato Esecutivo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo aver lasciato il Milan, Zvonimirriparte dalla. Secondo Repubblica, il dirigente saràof, vale a dire una posizione operativa da svolgere accanto al presidente Ceferin.sarà incaricatogestione in prima persona delle relazioni con le leghe e con le società oltre alla presa dei contatti con i responsabili degli arbitri. Tra le responsabilità anche la calendarizzazione delle competizioni internazionali. Il ruolo, creato appositamente per, sarà ufficializzato durante il Comitato Esecutivo. SportFace.

Advertising

GreenMidnight1 : RT @FrancescoOrdine: Zvone Boban nuovo dirigente di punta dell’Uefa: per i procuratori alla Raiola vedo un futuro complicato - fabbianorozzang : RT @FrancescoOrdine: Zvone Boban nuovo dirigente di punta dell’Uefa: per i procuratori alla Raiola vedo un futuro complicato - Ghe_Bry : RT @FrancescoOrdine: Zvone Boban nuovo dirigente di punta dell’Uefa: per i procuratori alla Raiola vedo un futuro complicato - EternoRN93 : RT @FrancescoOrdine: Zvone Boban nuovo dirigente di punta dell’Uefa: per i procuratori alla Raiola vedo un futuro complicato - CCokina12 : RT @FrancescoOrdine: Zvone Boban nuovo dirigente di punta dell’Uefa: per i procuratori alla Raiola vedo un futuro complicato -

Ultime Notizie dalla rete : Boban nuovo Boban sarà capo del calcio Uefa: è il jolly di Ceferin Dopo un anno dal licenziamento al Milan, Boban sarà capo del calcio dell'Uefa, un nuovo ruolo manageriale creato appositamente per lui dal presidente Ceferin. Boban si occuperà dei rapporti con le leghe e con i club, della revisione dei ...

Boban torna nel calcio: nuovo ruolo alla UEFA per l'ex Milan L'ex dirigente della FIFA e del Milan ha un nuovo ruolo nel calcio ora. Archiviata l'esperienza al Milan e dopo aver preso un periodo di pausa, Zvonimir Boban è pronto a tornare a lavorare nel mondo ...

Nuovo ruolo per Boban, sarà capo del calcio dell’UEFA Nuova esperienza manageriale per Zvonimir Boban dopo l'esperienza finita malissimo col Milan. Il croato assumerà il potere di capo del calcio dell'UEFA, un ruolo assegnato a lui da Ceferin ...

Uefa, nuovo ruolo per Boban: sarà il 'capo del calcio' Importante novità per quanto riguarda il calcio internazionale: Zvonimir Boban sarà il nuovo capo del calcio della UEFA. Tra due giorni il Comitato Esecutivo della ...

Dopo un anno dal licenziamento al Milan,sarà capo del calcio dell'Uefa, unruolo manageriale creato appositamente per lui dal presidente Ceferin.si occuperà dei rapporti con le leghe e con i club, della revisione dei ...L'ex dirigente della FIFA e del Milan ha unruolo nel calcio ora. Archiviata l'esperienza al Milan e dopo aver preso un periodo di pausa, Zvonimirè pronto a tornare a lavorare nel mondo ...Nuova esperienza manageriale per Zvonimir Boban dopo l'esperienza finita malissimo col Milan. Il croato assumerà il potere di capo del calcio dell'UEFA, un ruolo assegnato a lui da Ceferin ...Importante novità per quanto riguarda il calcio internazionale: Zvonimir Boban sarà il nuovo capo del calcio della UEFA. Tra due giorni il Comitato Esecutivo della ...