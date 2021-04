Billie Jean King Cup: l’Italia si affida a Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto per i due singolari contro la Romania (Di venerdì 16 aprile 2021) Prenderà il via oggi, venerdì 16 aprile, l’avventura dell’Italia alla Billie Jean King Cup. Le azzurre in questo play-off dovranno vedersela contro la Romania. Come da tradizione la prima giornata sarà dedicata ai due singolari con le due migliori giocatrici che affrontano le seconde in ordine di ranKing. Ad aprire la contesa sarà Cocciaretto che sfiderà Irina Maria Bara, numero 132 del ranKing WTA. L’azzurra parte leggermente favorita anche se non scende in campo ormai da settimane, la sua ultima apparizione è stata al primo turno del Masters1000 di Miami. Decisamente peggio per la rumena che negli ultimi quattro match ha raccolto altrettante sconfitte, ovviamente tutte al primo turno. Nella seconda partita di ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Prenderà il via oggi, venerdì 16 aprile, l’avventura delallaCup. Le azzurre in questo play-off dovranno vederselala. Come da tradizione la prima giornata sarà dedicata ai duecon le due migliori giocatrici che affrontano le seconde in ordine di ran. Ad aprire la contesa saràche sfiderà Irina Maria Bara, numero 132 del ranWTA. L’azzurra parte leggermente favorita anche se non scende in campo ormai da settimane, la sua ultima apparizione è stata al primo turno del Masters1000 di Miami. Decisamente peggio per la rumena che negli ultimi quattro match ha raccolto altrettante sconfitte, ovviamente tutte al primo turno. Nella seconda partita di ...

Advertising

taxgarbin : RT @SuperTennisTv: Al via domani la sfida ????Romania??Italia???? della @BJKCup! La prima giornata si apre con Bara??Cocciaretto, a seguire Buz… - PasquyDanae : Dai dai..che vi vedo che vi muovete??..non riuscite a trattenervi dal fare le 'mossettine'..vabbè dai, ballo sola????… - GiornaleBarga : Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup - NoiTv : Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup - VinceMartucci : RT @SuperTennisTv: Al via domani la sfida ????Romania??Italia???? della @BJKCup! La prima giornata si apre con Bara??Cocciaretto, a seguire Buz… -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Jean Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup in Romania TENNIS - Venerdì e sabato l'Italia si giocherà a Cluj (Romania) l'accesso alle qualificazioni per le finali della Billie Jean King Cup del 2022, la vecchia Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Romania in una sfida che la vede favorita dopo i forfait (vedi Halep) che hanno colpito la ...

Tennis, Masters 1000 Monte Carlo: Djokovic sconfitto da Evans, il britannico vince 6 - 4 7 - 5 Segue... ATP, Monte Carlo LIVE Day 4: Djokovic perde con Evans! Tocca a Fognini 12/04/2021 A 09:14 Fed Cup Singolare Billie Jean King Cup: playoff Italia - Romania 6 ORE FA ATP, Monte Carlo Sinner: 'Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto' 17 ORE FA

TENNIS: FED CUP. ROMANIA-ITALIA,TREVISAN”PRONTA A LOTTARE DA LEONESSA” ROMA (ITALPRESS) - Vigilia di Romania-Italia, play-off della Billie Jean King Cup by BNP Paribas. Domani alle ore 14.30 (live su SuperTennis) a Cluj, la sfida che mette in palio un posto nei prelimina ...

Elisabetta Cocciaretto guida l'Italia in Romania: "Non vedo l'ora di giocare" 3' di lettura 15/04/2021 - La fermana Elisabetta Cocciaretto, studentessa Unicam, sarà la prima singolarista dell’Italia che si appresta ad affrontare la Romania nella sfida di Play-Off della Billie J ...

TENNIS - Venerdì e sabato l'Italia si giocherà a Cluj (Romania) l'accesso alle qualificazioni per le finali dellaKing Cup del 2022, la vecchia Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Romania in una sfida che la vede favorita dopo i forfait (vedi Halep) che hanno colpito la ...Segue... ATP, Monte Carlo LIVE Day 4: Djokovic perde con Evans! Tocca a Fognini 12/04/2021 A 09:14 Fed Cup SingolareKing Cup: playoff Italia - Romania 6 ORE FA ATP, Monte Carlo Sinner: 'Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto' 17 ORE FAROMA (ITALPRESS) - Vigilia di Romania-Italia, play-off della Billie Jean King Cup by BNP Paribas. Domani alle ore 14.30 (live su SuperTennis) a Cluj, la sfida che mette in palio un posto nei prelimina ...3' di lettura 15/04/2021 - La fermana Elisabetta Cocciaretto, studentessa Unicam, sarà la prima singolarista dell’Italia che si appresta ad affrontare la Romania nella sfida di Play-Off della Billie J ...