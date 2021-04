Billie Jean King Cup 2021, le azzurre prima di Italia-Romania: “Siamo pronte, c’è la tensione giusta” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutto pronto a Cluj per il playoff della Billie Jean King Cup tra Italia e Romania, che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Una sfida finora caratterizzata dalle grandi assenze, come quelle di Simona Halep e Camila Giorgi. Proprio la rinuncia della numero tre del mondo ha aperto nuovi scenari, con la squadra azzurra che addirittura potrebbe essere favorita. C’è fiducia e voglia di vincere in casa Italia, come dimostrano le parole della capitana Tathiana Garbin: “Dopo un anno così difficile, Siamo ancor più vogliose di dare un contributo alla nostra Nazione e regalare qualcosa in più agli Italiani che hanno sofferto questa situazione forse in maniera più forte”. Ad aprire il programma saranno Irina Maria Bara ed Elisabetta ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Tutto pronto a Cluj per il playoff dellaCup tra, che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Una sfida finora caratterizzata dalle grandi assenze, come quelle di Simona Halep e Camila Giorgi. Proprio la rinuncia della numero tre del mondo ha aperto nuovi scenari, con la squadra azzurra che addirittura potrebbe essere favorita. C’è fiducia e voglia di vincere in casa, come dimostrano le parole della capitana Tathiana Garbin: “Dopo un anno così difficile,ancor più vogliose di dare un contributo alla nostra Nazione e regalare qualcosa in più aglini che hanno sofferto questa situazione forse in maniera più forte”. Ad aprire il programma saranno Irina Maria Bara ed Elisabetta ...

Advertising

zazoomblog : Billie Jean King Cup: l’Italia si affida a Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto per i due singolari contro la… - taxgarbin : RT @SuperTennisTv: Al via domani la sfida ????Romania??Italia???? della @BJKCup! La prima giornata si apre con Bara??Cocciaretto, a seguire Buz… - PasquyDanae : Dai dai..che vi vedo che vi muovete??..non riuscite a trattenervi dal fare le 'mossettine'..vabbè dai, ballo sola????… - GiornaleBarga : Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup - NoiTv : Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup -

Ultime Notizie dalla rete : Billie Jean Jasmine Paolini in azzurro nella Billie Jean King Cup in Romania TENNIS - Venerdì e sabato l'Italia si giocherà a Cluj (Romania) l'accesso alle qualificazioni per le finali della Billie Jean King Cup del 2022, la vecchia Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Romania in una sfida che la vede favorita dopo i forfait (vedi Halep) che hanno colpito la ...

Tennis, Masters 1000 Monte Carlo: Djokovic sconfitto da Evans, il britannico vince 6 - 4 7 - 5 Segue... ATP, Monte Carlo LIVE Day 4: Djokovic perde con Evans! Tocca a Fognini 12/04/2021 A 09:14 Fed Cup Singolare Billie Jean King Cup: playoff Italia - Romania 6 ORE FA ATP, Monte Carlo Sinner: 'Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto' 17 ORE FA

Romania-Italia oggi, Billie Jean King Cup: orari, programma, tv, streaming. Apre Bara-Cocciaretto Sta per avere inizio la sfida che può valere per l'Italia un posto nelle qualificazioni per le Billie Jean King Cup 2022. C'è di fronte la Romania, in quel di Cluj-Napoca, in quello che per certi vers ...

Billie Jean King Cup: l’Italia apre la sfida alla Romania con Cocciaretto e Trevisan Prenderà il via oggi, venerdì 16 aprile, l'avventura dell'Italia alla Billie Jean King Cup. Le azzurre in questo play-off dovranno vedersela contro la Romania. Come da tradizione la prima giornata sar ...

TENNIS - Venerdì e sabato l'Italia si giocherà a Cluj (Romania) l'accesso alle qualificazioni per le finali dellaKing Cup del 2022, la vecchia Fed Cup. La squadra capitanata da Tathiana Garbin affronterà la Romania in una sfida che la vede favorita dopo i forfait (vedi Halep) che hanno colpito la ...Segue... ATP, Monte Carlo LIVE Day 4: Djokovic perde con Evans! Tocca a Fognini 12/04/2021 A 09:14 Fed Cup SingolareKing Cup: playoff Italia - Romania 6 ORE FA ATP, Monte Carlo Sinner: 'Elogi Djokovic? Lo ringrazio ma devo imparare tanto' 17 ORE FASta per avere inizio la sfida che può valere per l'Italia un posto nelle qualificazioni per le Billie Jean King Cup 2022. C'è di fronte la Romania, in quel di Cluj-Napoca, in quello che per certi vers ...Prenderà il via oggi, venerdì 16 aprile, l'avventura dell'Italia alla Billie Jean King Cup. Le azzurre in questo play-off dovranno vedersela contro la Romania. Come da tradizione la prima giornata sar ...