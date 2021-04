Billie Jean King Cup 2021 | grande Italia in Romania | Cocciaretto e Trevisan | è 0-2

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’è in vantaggio per 2-0 sullanella sfida valida per i play-off dellaCup in corso sul veloce indoor della Sala Polivalenta di Cluj, che mette in palio un posto nei preliminari del tabellone 2022. Dopo la vittoria nel singolare di apertura Elisabetta, numero 111 del ranmondiale, su Irina Maria Bara, numero 132 Wta, Martinaha conquistato il secondo punto per le azzurre. La tennista toscana, 27enne, numero 99 del mondo, ha battuto Mihaela Buzarnescu, 137 del raninternazionale, col punteggio di 6-2 2-6 7-6 (5), dopo oltre tre ore di battaglia. Domani, a partire dalle 13ne, il match tra le due numero uno delle rispettive squadre, Bara e ...

DIRETTA ROMANIA ITALIA (RISULTATO 0 - 1): COCCIARETTO SUPER! Siamo nel vivo dello scontro tra Romania e Italia per laKing Cup 2021 (l'ex Fed Cup) ed è terminata solo pochi istanti fa la prima sfida che ha visto fronteggiarsi Bara Irina contro la nostra Cocciaretto, che dopo un match infuocato, porta a ...Irina Maria Bara ed Elisabetta Cocciaretto aprono oggi alle ore 14.30 (live su SuperTennis) la sfida tra Romania ed Italia valida per i play - off dellaKing Cup by Paribas, la vecchia Fed Cup, in programma sul veloce indoor di Cluj. In palio c'è un posto nei preliminari del tabellone 2022. A seguire l'incontro tra Mihaela Buzarnescu ...CLUJ (ROMANIA) - L'Italia e' in vantaggio per 2-0 sulla Romania nella sfida valida per i play-off della Billie Jean King Cup in corso sul veloce indoor della Sala Polivalenta di Cluj, che mette in ...Inizia con una vittoria la prima giornata dello spareggio tra Italia e Romania, valido per un posto alle prossime qualificazioni per le finali della Billie Jean King Cup. Elisabetta Cocciaretto ha por ...