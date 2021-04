Biden | «Nuove sanzioni contro la Russia» Putin reagisce | «La nostra risposta sarà risoluta»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Joedi nuovoVladimir. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciatomisurela. Il motivo, le interferenze nelle presidenziali a favore di Donald Trump. Non solo.anche per il cyber attacco SolarWinds che ha hackerato numerose agenzie governative e società private. «Non possiamo permettere a Stati stranieri di interferire nellademocrazia. Sono pronto a prendere ulteriori azionilase continuerà a farlo», ha detto. La: «La» Il braccio di ferro è immediato. La portavoce del ministero degli Esteri russo, ...

... l'ossessione delle sanzioni da parte delle nostre controparti americane rimane inaccettabile', ha risposto quando gli è stato chiesto di commentare le parole del presidente americano Joe, in ...Nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia dell'erasi alternano toni da guerra fredda a inviti al dialogo. Il presidenteha dispostosanzioni contro la Russia di Putin e l'espulsione di 10 diplomatici in risposta alle interferenze nelle elezioni presidenziali dello scorso anno e all'attacco hacker contro le ...Lungo le sponde del mio torrente/ Voglio che scendano i lucci argentati/Non più i cadaveri dei soldati/ Portati in braccio dalla corrente. Questi versi di Fabrizio De Andrè (la guerra di Piero) sono ...Washington, 5 apr. (askanews) - Nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia dell'era Biden si alternano toni da guerra fredda a inviti al dialogo. Il presidente Biden ha disposto nuove sanzioni contro la ...