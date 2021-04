Bernie Madoff, il titano-truffatore di Wall Street che intimoriva anche i mastini della finanza (Di venerdì 16 aprile 2021) Si rimane, un po’ perversamente, affascinati da chi appronta una catena di Sant’Antonio (altrimenti detta “Ponzi scheme”). Chi è convinto di poter protrarre all’infinito una truffa da balordi soffre di un ego smisurato e perverso. Nonostante sappia di essere una totale nullità si spaccia per guru della finanza, affettando maniere impeccabili, abbigliato di lusso a millantare affari mirabolanti in un turbinio di raccolte sempre più ingenti e menzogne sempre più smaccate. Solo qualcuno con mastodontici disturbi della personalità può reggere lo stress di questa folle giostra del carpe diem dove ogni minuto può essere l’ultimo. Perché la deflagrazione della piramide può materializzarsi in qualsiasi momento. Di solito gli imbroglioni, ebbri di successo, finiscono per convincersi delle proprie follie e continuano a negare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Si rimane, un po’ perversamente, affascinati da chi appronta una catena di Sant’Antonio (altrimenti detta “Ponzi scheme”). Chi è convinto di poter protrarre all’infinito una truffa da balordi soffre di un ego smisurato e perverso. Nonostante sappia di essere una totale nullità si spaccia per guru, affettando maniere impeccabili, abbigliato di lusso a millantare affari mirabolanti in un turbinio di raccolte sempre più ingenti e menzogne sempre più smaccate. Solo qualcuno con mastodontici disturbipersonalità può reggere lo stress di questa folle giostra del carpe diem dove ogni minuto può essere l’ultimo. Perché la deflagrazionepiramide può materializzarsi in qualsiasi momento. Di solito gli imbroglioni, ebbri di successo, finiscono per convincersi delle proprie follie e continuano a negare ...

Advertising

fattoquotidiano : Bernie Madoff morto in carcere in Usa: aveva orchestrato la truffa del più grande schema Ponzi della storia - Agenzia_Ansa : FLASH | Bernie Madoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. #ANSA - ilfattoblog : Bernie Madoff, il titano-truffatore di Wall Street che intimoriva anche i mastini della finanza @Scacciavillani - RadioBullets : La storia della più grande truffa finanziaria negli Stati Uniti. La vicenda di Bernard, detto Bernie, Madoff, finan… - stella55744926 : RT @Soppressatira: Morto in cella Bernie Madoff, 83 anni, autore della “truffa del secolo”. Perché se truffi negli USA muori in galera, se… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernie Madoff Come funziona lo schema Ponzi con cui Bernie Madoff ha truffato 37mila persone Così, in una drammatica riunione di famiglia, Bernie Madoff decise di svelare il suo castello di carte agli stessi figli che lavoravano con lui. La mattina dell'11 dicembre 2008 gli agenti federali ...

Tutti i numeri di Bernie Madoff, l'uomo che architettò la truffa più grande della storia Spread the love Uomo di successo, mago della finanza, re della truffa. La parabola di Bernie Madoff, morto a 82 anni in un carcere americano dove stava scontando una pena di 150 anni

Usa: è morto in carcere Bernie Madoff ernie Madoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. Lo riportano i media americani, secondo i quali Madoff sarebbe morto per cause naturali.

robert deniro e michelle pfeiffer come bernie e ruth madoff Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...

Così, in una drammatica riunione di famiglia,decise di svelare il suo castello di carte agli stessi figli che lavoravano con lui. La mattina dell'11 dicembre 2008 gli agenti federali ...Spread the love Uomo di successo, mago della finanza, re della truffa. La parabola di, morto a 82 anni in un carcere americano dove stava scontando una pena di 150 anniernie Madoff, l'architetto di una delle maggiori truffe della storia, è morto in carcere. Lo riportano i media americani, secondo i quali Madoff sarebbe morto per cause naturali.Le foto presenti su Dagospia.com sono state in larga parte prese da Internet,e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non av ...