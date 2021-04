BERGAMO FILM MEETING 2021: la 39esima edizione (Di venerdì 16 aprile 2021) Finalmente dopo un anno di silenzio, il BERGAMO FILM MEETING dal 24 aprile al 2 maggio 2021 torna a splendere con un fitto programma da veri cinefili, incontri con autori d’eccezione, retrospettive di grande carattere e tanti FILM internazionali in concorso. Quante opere in concorso? Sono 7 i lungometraggi in concorso, 7 opere prime selezionate tra oltre 250 dal comitato di selezione che ha scelto visioni eterogenee provenienti da tutto il bacino europeo come Bosnia, Polonia Germania, Belgio, dalle tematiche e stili assai diversi. Votazione online Il Premio del pubblico tramite votazione online sul sito di Mymovies e quello per la miglior regia, scelto da una giuria internazionale presieduta da Martha Otte (Tromsø International FILM Festival), e ancora composta da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Finalmente dopo un anno di silenzio, ildal 24 aprile al 2 maggiotorna a splendere con un fitto programma da veri cinefili, incontri con autori d’eccezione, retrospettive di grande carattere e tantiinternazionali in concorso. Quante opere in concorso? Sono 7 i lungometraggi in concorso, 7 opere prime selezionate tra oltre 250 dal comitato di selezione che ha scelto visioni eterogenee provenienti da tutto il bacino europeo come Bosnia, Polonia Germania, Belgio, dalle tematiche e stili assai diversi. Votazione online Il Premio del pubblico tramite votazione online sul sito di Mymovies e quello per la miglior regia, scelto da una giuria internazionale presieduta da Martha Otte (Tromsø InternationalFestival), e ancora composta da ...

Advertising

valeryamorini : RT @IFILMSonline: Finalmente sta per tornare il @BFMEETING, con un programma (online) da non perdere! #BFM39 - BFMEETING : RT @IFILMSonline: Finalmente sta per tornare il @BFMEETING, con un programma (online) da non perdere! #BFM39 - IFILMSonline : Finalmente sta per tornare il @BFMEETING, con un programma (online) da non perdere! #BFM39 - __rebel8 : @DrDoom39303132 @roma_paoletta @fabcet Di tutti i morti che abbiamo avuto, in Italia e nel mondo, cosa mi dici? Tut… - ZenMark10 : RT @AltheaMofficial: Duchessa della Blasfemia e Marchesa della Blasfemia from Bergamo Sex. Porci peccatori prendete I cazzi alla mano ??????@… -