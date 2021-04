Belluno, la Cassazione respinge il ricorso della Procura: verso l’archiviazione l’indagine per epidemia colposa contro tre medici (Di venerdì 16 aprile 2021) Pare destinata a finire in archivio l’indagine della Procura di Belluno su un primario che aveva continuato a visitare i pazienti anche se presentava sintomi del Covid. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso della Procura di Belluno che avrebbe voluto sospendere dal lavoro tre medici coinvolti in un’indagine per epidemia colposa, falso e favoreggiamento. Il ricorso è stato dichiarato “inammissibile” e quindi non ci sarà nessuna misura interdittiva per la durata di tre mesi nei loro confronti, come aveva chiesto il Procuratore Paolo Luca. I medici dell’ospedale San Martino di Belluno sono Roberto Bianchini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Pare destinata a finire in archiviodisu un primario che aveva continuato a visitare i pazienti anche se presentava sintomi del Covid. Laha infatti respinto ildiche avrebbe voluto sospendere dal lavoro trecoinvolti in un’indagine per, falso e favoreggiamento. Ilè stato dichiarato “inammissibile” e quindi non ci sarà nessuna misura interdittiva per la durata di tre mesi nei loro confronti, come aveva chiesto iltore Paolo Luca. Idell’ospedale San Martino disono Roberto Bianchini, ...

