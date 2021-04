Belen Rodriguez svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: ‘gli ultimi sono i peggiori’ (Di venerdì 16 aprile 2021) Le Maldive, la gravidanza e la vicinanza di Antonino Spinalbese stanno facendo davvero bene a Belen Rodriguez, che su Instagram appare raggiante, in forma e in armonia con se stessa tanto da pubblicare scatti del suo pancione e mostrarsi in bikini senza alcuna paura. Belen, come procede la gravidanza? Ecco quanti kg ha preso La showgirl argentina ha fatto sapere di essere giunta alla 25° settimana di gestazione: il terzo trimestre della gravidanza non è ancora arrivato, e sarà il momento più difficile, mentre queste settimane – a detta delle donne che hanno vissuto l’esperienza della maternità e degli esperti – sono le migliori per una futura mamma. Leggi anche: >> ‘Nessuno può cancellarlo ma…’, Belen ... Leggi su funweek (Di venerdì 16 aprile 2021) Le Maldive, lae la vicinanza di Antonino Spinalbese stanno facendo davvero bene a, che su Instagram appare raggiante, in forma e in armonia con se stessa tanto da pubblicare scatti del suo pancione e mostrarsi in bikini senza alcuna paura., come procede la? Eccokg haLa showgirl argentina ha fatto sapere di essere giunta alla 25° settimana di gestazione: il terzo trimestre dellanon è ancora arrivato, e sarà il momento più difficile, mentre queste settimane – a detta delle donne che hanno vissuto l’esperienza della maternità e degli esperti –le migliori per una futura mamma. Leggi anche: >> ‘Nessuno può cancellarlo ma…’,...

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Francesca Lodo scoppia in lacrime all'Isola dei famosi 2021 Letterina di Passaparola dal 2002 al fianco di Ilary Blasy, nel 2007 la showgirl è stata infatti travolta dallo scandalo Vallettopoli insieme a Belen Rodriguez , che ai tempi dichiarò di aver ...

Belen, la lettera d'amore a Antonino: 'Mi hai insegnato ad amare ancora' Ispirata forse del loro romantico viaggio alle Maldive, Belen Rodriguez ha scritto una lettera d'amore al suo compagno, Antonino Spinalbese. Belen Rodriguez: la lettera d'amore Attraverso i social Belen Rodriguez ha condiviso la romantica lettera d'amore ...

Belen Rodriguez svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: ‘gli ultimi sono i peggiori’ Belen continua la sua mini vacanza di lavoro alle Maldive e intanto svela qualche dettaglio sulla gravidanza: quanto è ingrassata ...

Belen, la lettera d’amore a Antonino: “Mi hai insegnato ad amare ancora” Attraverso i social Belen Rodriguez ha condiviso una toccante lettera d'amore per il fidanzato Antonino Spinalbese.

