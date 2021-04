Belen | la poesia per Antonino

(Di venerdì 16 aprile 2021) La bellaRodriguez durante la sua vacanza alle Maldive ha deciso di sorprendere tutti scrivendo una romanticaper il suo amato. La showgirl tramite il suo profilo Instagram ha dedicato delle bellissime parole al suo nuovo amore; ma vediamo nel dettaglio cosa ha scritto l’argentina.e Antonio attualmente sono alle Maldive e si godono un po’ di relax e tranquillità in uno dei meravigliosi Articolo completo: dal blog SoloDonna

__ladyf : Belen Rodriguez e la dedica social ad Antonino Spinalbese: 'Tu sei la mia poesia'

"Tu sei la mia, da subito lo sei stato. Tu mi hai fatto del bene. Mi hai insegnato ad amare ancora. Mi hai concesso le forze per crederci ancora. Hai abbracciato tutta me stessa e te ne sei ...Rodriguez: la lettera d'amore Attraverso i socialRodriguez ha condiviso la romantica ... 'Tu sei la mia, da subito lo sei stato. Tu mi hai fatto del bene. Mi hai insegnato ad amare ...ROMA - Chiamatelo pure idillio, relazione perfetta, amore senza confini. Quella tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è una storia travolgente, almeno a giudicare quanto i due pubblicano sul web, ...In un lungo e inteso post su Instagram, Belèn Rodriguez condivide con i suoi fan la lettera d’amore dedicata al compagno Antonino Spinalbese ...