Bebe Rexha nuovo album in arrivo

Più sensuale, più sicura, più pop: ecco la Bebe Rexha matura, che annuncia la data e il titolo del suo nuovo album. A maggio si vedrà l'uscita di Better Mistakes.

Bebe Rexha: a quando il nuovo album?

Una nuova Bebe Rexha a tutto pop: questa la direzione scelta dalla cantante per il suo prossimo album. Il titolo scelto è Better Mistakes, "Errori Migliori", e la data di rilascio designata sarà il 7 maggio. Si può notare sin dalla copertina il cambio di approccio scelto dall'artista. Bebe Rexha era molto "convenzionale" in Expectations, il suo album di debutto. Copertina castigata e semplice, video privi di eccessi e sfarzo, un pop molto ...

Ultime Notizie dalla rete : Bebe Rexha WrestleMania 37: risultati e coverage dell'evento WWE più atteso dell'anno La prima notte di WrestleMania ( qui potete leggere il nostro speciale sulla storia dell'evento) sì è aperta con live di Bebe Rexha , che ha cantato " America The Beatiful " . A scaldare i motori ci ...

WrestleMania 37, è un trionfo di pubblico! Roman Reigns ancora campione, Rhea Ripley regina di RAW Ad Ashland Craft è stato affidato l'inno nazionale, America The Beautiful, dopo la performance di Bebe Rexha nella serata precedente. A scaldare i motori ancora una volta i due host di eccezione: ...

Bebe Rexha nuovo album in arrivo Bebe Rexha annuncia il sette maggio come data di rilascio del suo prossimo album Better Mistakes, una svolta definitiva nel mondo del pop ...

Bebe Rexha: ecco copertina e tracklist di Better Mistakes Bebe Rexha svela copertina e tracklist del suo secondo album Better Mistakes che verrà rilasciato il prossimo 7 maggio.

