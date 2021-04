Beautiful, anticipazioni italiane: RIDGE parte con Shauna. E Brooke? (Di venerdì 16 aprile 2021) La visione di un bacio tra Bill Spencer (Don Diamont) e la sua “amata” Brooke Logan (Katherine Kelly Lang) creerà più di un turbamento in RIDGE Forrester (Thorsten Kaye) nelle prossime puntate italiane di Beautiful. Leggi anche: Beautiful, anticipazioni puntata di sabato 17 aprile 2021 Stanco della propensione dell’ex moglie a rifugiarsi tra le braccia del cognato, lo stilista sembrerà deciso a voltare definitivamente le spalle al suo passato, motivo per cui sceglierà di concedersi una vacanza piuttosto particolare con Shauna Fulton (Denise Richards). Una “parentesi” che avrà delle spiacevoli conseguenze… Beautiful, news: Quinn e il filmato di Bill e Brooke Le anticipazioni indicano che tutto partirà quando ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 16 aprile 2021) La visione di un bacio tra Bill Spencer (Don Diamont) e la sua “amata”Logan (Katherine Kelly Lang) creerà più di un turbamento inForrester (Thorsten Kaye) nelle prossime puntatedi. Leggi anche:puntata di sabato 17 aprile 2021 Stanco della propensione dell’ex moglie a rifugiarsi tra le braccia del cognato, lo stilista sembrerà deciso a voltare definitivamente le spalle al suo passato, motivo per cui sceglierà di concedersi una vacanza piuttosto particolare conFulton (Denise Richards). Una “parentesi” che avrà delle spiacevoli conseguenze…, news: Quinn e il filmato di Bill eLeindicano che tutto partirà quando ...

