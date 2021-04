Bayern Monaco | Flick | «Non ho ancora parlato del futuro con la società»

(Di venerdì 16 aprile 2021) L’allenatore delHansihain conferenza stampa preferendo il presente alNella conferenza stampa pre Wolfsburg Hansiha ammesso di non averdiscusso con laper quanto riguarda la prossima stagione. Voci di corridoio lo darebbero vicino alla panchina della nazionale tedesca per il dopo Low. “Hocon Kahn dopo l’uscita dalla Champions con il PSG, ma non abbiamo discusso sulla prossima stagione. Ora c’è da pensare alla gara con il Wolfsburg che potrebbe regalare a questa squadra il trentesimo scudetto della sua storia”, ha spiegato l’allenatore dei bavaresi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

