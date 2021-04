Basket femminile | Playoff Serie A1 2021 | Venezia sbanca Costa Masnaga | Sesto San Giovanni batte Bologna

(Di venerdì 16 aprile 2021) Si sono aperti idellaA1 di, con le prime gare-1 dei quarti di finale. La Reyerha confermato il pronostico, imponendosi in casa della Limonta; mentre la sorpresa è arrivata dalla sfida traSan, con la vittoria delle lombarde.si procura subito il match point casalingo, superando 78-58. Una gara che si è decisa nel secondo quarto, con le venete che hanno costruito un parziale di 25-10, che le ha portate sul +21 all’intervallo. Anon è bastata una strepitosa Matilde Villa, miglior marcatrice dell’incontro con 23 punti, mentre per la Reyer la ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

VITERBO - Si chiude in questo sabato pomeriggio la prima fase del campionato di basket femminile serie B, con le ragazze della Domus Mulieris che ospiteranno la formazione del Basket Roma. Un match che, purtroppo, sarà ininfluente ai fini dell'accesso alla Poule Promozione del ...