Barletta, supermercato in costruzione accanto al Castello Svevo. Soprintendenza: “Tutto in regola”. Sindaco: “Sospendere i lavori” (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Castello Svevo di Barletta é una “celebrità”. Assoluta. Che con le sue sovrapposizioni architettoniche, databili dall’XI al XVIII secolo, rimanda anche alle storie di personaggi famosi, come Federico di Svevia e Carlo I d’Angiò. Ma questo non ha impedito che proprio accanto, lungo via Cafiero, siano iniziati i lavori per la realizzazione di un grande supermercato della catena Lidl, con annesso parcheggio. Un enorme capannone, che andrà a sostituirne uno già esistente ma “degradato e fatiscente che ricade nel cono visuale del complesso monumentale”, come ha spiegato Maria Piccarreta, soprintendente ad interim della Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia. “L’area di intervento ricade in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildié una “celebrità”. Assoluta. Che con le sue sovrapposizioni architettoniche, databili dall’XI al XVIII secolo, rimanda anche alle storie di personaggi famosi, come Federico di Svevia e Carlo I d’Angiò. Ma questo non ha impedito che proprio, lungo via Cafiero, siano iniziati iper la realizzazione di un grandedella catena Lidl, con annesso parcheggio. Un enorme capannone, che andrà a sostituirne uno già esistente ma “degradato e fatiscente che ricade nel cono visuale del complesso monumentale”, come ha spiegato Maria Piccarreta, soprintendente ad interim dellaarcheologia, Belle arti e Paesaggio per le province di, Andria, Trani e Foggia. “L’area di intervento ricade in ...

Ultime Notizie dalla rete : Barletta supermercato Barletta: Crisi in maggioranza e soluzione Lidl, oggi consiglio comunale decisivo Il futuro dell'amministrazione Cannito Delicatissimo è l'equilibrio su cui regge adesso l'amministrazione Cannito, dopo la vera e propria tempesta che si è scatenata sulla questione supermercato ...

Barletta - Supermercato al Castello, tra novità e supposizioni interviene anche Aldo Musti A poche ore del consiglio comunale, previsto, in streaming, nel tardo pomeriggio di oggi, è imprescindibile che protagonista sarà il tema "supermercato al castello" che non poche polemiche sta suscitando da più parti.

L'apertura di Lidl a Barletta scatena una «disfida» La "disfida" di Barletta in chiave moderna interessa Lidl, il cui insediamento sta dividendo la città. Il discounter vorrebbe costruire il supermercato a due passi dal castello Svevo della città ...

Supermercato Lidl accanto al castello: a Barletta lavori in corso tra le polemiche Il sindaco ordina lo stop al cantiere per una settimana: il Comune prende tempo nella speranza di trovare un altro luogo per il progetto di market rispetto a ...

