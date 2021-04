Bari | Marras | “Chi viene al San Nicola dovrebbe avere paura La mia sul Palermo | mancherà Lucca…”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Due giorni e sarà."Bisogna fare qualche sforzo in più, sotto tutti i punti di vista per arrivare all'obiettivo che sappiamo". Parola di Manuel. Diversi sono stati i temi trattati dall'ala del, intervistato ai microfoni di 'Radio': dal momento della compagine pugliese, reduce dalla sconfitta maturata sul campo dell'Avellino, alle prestazioni offerte fin qui daldi Giacomo Filippi."I risultati sono fondamentali, abbiamo incontrato tantissime difficoltà. Non conta più dare tutto, non basta.è un'opportunità incredibile: fare la Serie B qua sarebbe qualcosa di fantastico. Il presidente? Abbiamo parlato con lui, è dalla nostra parte, cerca di capire le problematiche, è sempre al nostro fianco. Lui è una grandissima persona, ...

(3 - 4 - 3): Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco;, Maita, D'Ursi; Antenucci. Allenatore: Carrera PALERMO (3 - 4 - 2 - 1): Pelagotti; Marong, Peretti, ...Manuel, esterno del, ha parlato a RadioBari dell'imminente incontro con il Palermo. Il calciatore ha detto di rispettare i rosa, ma ha anche affermato che ildovrebbe incutere timore a ...La partita Bari - Palermo di Domenica 18 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata del Girone C di Serie C ...Uno dei protagonisti in casa Bari, Marras, ha parlato della prossima sfida con i rosanero, il San Nicola deve suscitar loro ...