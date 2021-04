Bari | 98 | 5% del personale Asl è vaccinato

Advertising

repubblica : Bari, aggredì giornalista del Tg1: moglie del boss condannata a un anno e 4 mesi. Decaro: 'Fu un gesto mafioso' - repubblica : Sabrina Ferilli chiama l'operaio licenziato da ArcelorMittal: 'Pago io le spese del ricorso' - pisto_gol : Il 12 aprile 1970, battendo 2:0 il Bari, il Cagliari diventa Campione d’Italia. La storia di quella squadra dei suo… - ParcodiGiacomo : RT @ODG_CNOG: A tre anni dall'aggressione mafiosa a Maria Grazia Mazzola del TG1, il giudice del Tribunale di Bari ha condannato a 1 anno… - daBitonto : Impianto Newo. Il 27 aprile il Tar #Puglia deciderà sul ricorso contro la sua realizzazione. Si tratta di un impian… -

Questa la dichiarazione della direttriceMuseo di Taranto, Eva Degl'Innocenti , che questa mattina ha accompagnato in una visita speciale il direttoreCIHEAM, Maurizio Raeli, il ...Nelle scorse settimane , su iniziativaconsigliere regionale Renato Perrini, si è svolta aun'audizione nella quale l'assessore ai trasporti Maurodinoia ha garantito che i fondi saranno ...coordinatore dei medici competenti e direttore del servizio Sorveglianza sanitaria ASL Bari. “Soltanto 14 medici, di cui 5 ospedalieri hanno rifiutato la vaccinazione – spiega Polemio – e in seguito ...Palermo protagonista sulla pagina sportiva dell'edizione locale odierna de La Repubblica che titola: "Il rosa Floriano torna a Bari da ex per essere decisivo. Dopo un inizio ...