Barcellona, Laporta allo scoperto: «Messi motivato a restare qui» (Di venerdì 16 aprile 2021) Joan Laporta esce allo scoperto sul rinnovo di Lionel Messi col Barcellona: ecco le dichiarazioni del presidente catalano Joan Laporta esce allo scoperto in merito al rinnovo di Lionel Messi: ecco le dichiarazioni del presidente del Barcellona sul numero 10 argentino riportate dal Mundo Deportivo. I tifosi bluagrana ora sognano il rinnovo. «Quello che farò è quello che è nelle possibilità del per continuare con lui. Vedo Leo molto motivato, è una grande persona che vuole continuare al Barça, ne sono convinto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

