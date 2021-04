Barcellona | Koeman si sfoga | «Ogni volta che perdo | parlate del mio futuro»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ronald, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey con l’Athletic – VIDEORonaldo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey con l’Athletic. Le sue dichiarazioni.«È strano dover rispondere sempre a domande sul miocheuna partita, mi chiedete del mio. Non sono d’accordo, ma dovrò accettarlo. Io penso a fare il mio lavoro, ho ancora un altro anno di contratto cole per me è un grande piacere essere qui. So cosa può succedere se vinco e anche cosa può succedere se».L'articolo proviene da Calcio News 24.