Ballando con le stelle, la RAI sporge denuncia dopo la condivisione del post porno (Di venerdì 16 aprile 2021) La RAI ha deciso di sporgere denuncia dopo il post porno pubblicato sul profilo Twitter di Ballando con le stelle: l'azienda si è rivolta alla Polizia postale per via di un accesso non autorizzato. dopo il tweet porno apparso sul profilo di Ballando con le stelle, la RAI ha sporto denuncia contro ignoti: l'azienda ha contattato la Polizia postale per identificare l'autore dell'accesso non autorizzato. Giovedì 15 aprile sul profilo di Ballando con le stelle è stato condiviso, per errore, un post dal contenuto molto volgare sul quale si leggeva: "sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca..o del ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 aprile 2021) La RAI ha deciso direilpubblicato sul profilo Twitter dicon le: l'azienda si è rivolta alla Poliziaale per via di un accesso non autorizzato.il tweetapparso sul profilo dicon le, la RAI ha sportocontro ignoti: l'azienda ha contattato la Poliziaale per identificare l'autore dell'accesso non autorizzato. Giovedì 15 aprile sul profilo dicon leè stato condiviso, per errore, undal contenuto molto volgare sul quale si leggeva: "sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca..o del ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le stelle, la RAI sporge denuncia dopo la condivisione del post porno Dopo il tweet Porno apparso sul profilo di Ballando con le stelle , la RAI ha sporto denuncia contro ignoti: l'azienda ha contattato la Polizia Postale per identificare l'autore dell'accesso non autorizzato. Giovedì 15 aprile sul profilo di ...

Milly Carlucci non ci sta e alza la voce: “È un fatto gravissimo” – FOTO Milly Carlucci alza la voce dopo l'ultimo scivolone dei social del suo programma di punta, 'Ballando con le stelle'. Andiamo a vedere le sue parole.

