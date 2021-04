Ballando con le Stelle | la Rai sporge denuncia alla Polizia per il retweet volgare

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il caso delsul profilo ufficiale dicon lesi è ingigantito. All’inizio pensavamo tutti al ditino birichino di un social media manager sbadato, che magari aveva dimenticato di non essere più collegato al suo account, ma la verità è un’altra. Milly Carlucci è nerissima e ha detto che andrà a fondo a questa storia. Ieri sera da Viale Mazzini hanno reso noto che non è stato un loro dipendente a ripubblicare quel contenuto bislacco, ma che c’è stato una sorta di “attacco esterno”. DRai hanno anche fatto sapere di aver sportoa laPostale: “La Rai sta procedendo nell’immediatopresso laPostale contro ignoti per accesso non ...

Advertising

sonoconfus4 : Comunque io oggi ho scoperto che ballando con le stelle esiste ancora - rosyb98 : Twitter è un posto fantastico Grazie Ballando con le stelle Grazie cessi degli uffici Grazie anche a te Milly - Andre_RSM : RT @marcole___: Il social media manager di Ballando Con Le Stelle quando sarà chiamato per il cazziatone - JacopoPezzan : Pure la #CNN sbaglia...articolo su #Biden con foto di #Trump. E tanti saluti al famigerato tweet di… - Ieanimemorte : empatizzando cn il social manager di ballando con le stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

E su Twitter spopolano gli accostamentila gamba fasciata ale stelle . "Solo nella tua testa". Beatrice Marchetti brutalizza un naufrago: ci prova per strategia? Terremoto a poche ...Gilles Rocca voleva nominare Paul all' Isola dei Famosi 2021 ? Fariba lo svela e scoppia una litigata. Non corre buon sangue tra il vincitore dile Stelle 2020 e la mamma di Giulia Salemi attaccata da tutti; in particolare dal gruppetto formato da Valentina Persia, Gilles, Roberto Ciufoli e altri componenti del gruppo. La mamma di ...Massimo Pavan a Radio Bianconera: "Raiola ha in mente diverse operazioni, ha parlato anche della sua stella Haaland, ricordiamoci che nelle settimane scorse è stato a Madrid e ...Eliminati Amici 2021 serale: anticipazioni registrazione puntata sabato 17 aprile del quinto serale, chi sarà eliminato ad Amici 20? Martina al ballottaggio ...