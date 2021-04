Bacciga (Lega), dopo il saluto romano in aula la nomina a presidente della Commissione sicurezza (Di venerdì 16 aprile 2021) Andrea Bacciga è diventato noto alle cronache per diversi episodi, connotati sempre da una spiccata appartenenza al linguaggio più violento dell'estrema destra: saluti romani nell'aula del Consiglio ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Andreaè diventato noto alle cronache per diversi episodi, connotati sempre da una spiccata appartenenza al linguaggio più violento dell'estrema destra: saluti romani nell'del Consiglio ...

Ultime Notizie dalla rete : Bacciga Lega Bacciga (Lega), dopo il saluto romano in aula la nomina a presidente della Commissione sicurezza Bacciga è da poco passato alla Lega di Salvini e oggi è stato nominato Presidente della Commissione sicurezza del Comune di Verona. Il saluto romano Nel 2018 Bacciga, nel corso della seduta del ...

Verona, fece il saluto romano in consiglio comunale. Andrea Bacciga nominato presidente della commissione Sicurezza Consigliere comunale da poco passato alla Lega di Matteo Salvini . Bacciga è stato eletto a Palazzo Barbieri con 9 voti favorevoli e due contrari. Ma vediamo chi è il neo presidente della commissione ...

Bacciga (Lega), dopo il saluto romano in aula la nomina a presidente della Commissione sicurezza L'episodio risale al 2018 quando Bacciga, nel corso della seduta del Consiglio Comunale si rivolse a un gruppo di attiviste presenti in aula con il braccio teso.

