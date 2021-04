Azienda marchigiana lancia la Carta eco-etica, il codice dell’impresa responsabile (Di venerdì 16 aprile 2021) La pandemia ha reso evidente come il destino di ciascuno sia intimamente intrecciato a quello del Pianeta. Per questo attori economici e sociali si rendono protagonisti, grazie alle proprie scelte, di un cambiamento sempre più necessario. E’ il caso di Da.Mi., dinamica green company marchigiana che tra le prime, nella penisola, ha varato un vero e proprio codice di comportamento orientato al rispetto dell’ambiente, delle persone e della collettività. Si tratta della Carta Eco-etica, applicazione operativa dell’art. 12 del codice Etico che stimola l’impresa ad una rigorosa visione della tutela ambientale. Con l’elaborazione di questo originale documento Dami si è fatta promotrice della nuova strategia “For Better Living” vincolando il business alla più nobile causa di miglioramento della qualità ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) La pandemia ha reso evidente come il destino di ciascuno sia intimamente intrecciato a quello del Pianeta. Per questo attori economici e sociali si rendono protagonisti, grazie alle proprie scelte, di un cambiamento sempre più necessario. E’ il caso di Da.Mi., dinamica green companyche tra le prime, nella penisola, ha varato un vero e propriodi comportamento orientato al rispetto dell’ambiente, delle persone e della collettività. Si tratta dellaEco-, applicazione operativa dell’art. 12 delEtico che stimola l’impresa ad una rigorosa visione della tutela ambientale. Con l’elaborazione di questo originale documento Dami si è fatta promotrice della nuova strategia “For Better Living” vincolando il business alla più nobile causa di miglioramento della qualità ...

Ultime Notizie dalla rete : Azienda marchigiana Il lusso riparte e Tod's - Ferragni risveglia i piccoli risparmiatori Anche stamane, come capita dal giorno dell'annuncio dell'ingresso nel cda dell'azienda marchigiana dell'influencer (o dovremmo dire dell'imprenditrice?) cremonese, il titolo della famiglia Della ...

A Piazza Affari, forte ascesa per Tod's Effervescente l' azienda di calzature di lusso , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,24%. L'... Lo status tecnico di breve periodo della società marchigiana mette in risalto un ...

La Falegnami con Zappalorto. Giani: ''Accordo che parla alla Valdelsa del futuro'' E' raro, nelle vertenze, ascoltare l’emozione nelle parole dei tecnici; difficile, oltretutto, sentire rappresentanti sindacali che dopo una battaglia dura e durata anni ringraziano ...

Azienda marchigiana lancia la Carta eco-etica, il codice dell’impresa responsabile La pandemia ha reso evidente come il destino di ciascuno sia intimamente intrecciato a quello del Pianeta. Per questo attori economici e sociali si rendono protagonisti, grazie alle proprie scelte, di ...

