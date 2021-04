Axa punta a diventare azienda a impatto zero entro 2025 (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. – (Adnkronos) – “Noi come gruppo abbiamo a livello mondiale un pilastro strategico che verte sulla protezione dell’ambiente e sul cambiamento climatico” e abbiamo degli indicatori “per misurare il nostro impegno”. In particolare, “ci siamo impegnati a diventare un’azienda a livello globale a impatto zero entro 2025 e questo è davvero un obiettivo sfidante ma ancora più importante è agire sull’educazione per innescare un cambiamento e il vero cambiamento parte proprio dalla consapevolezza”. Lo afferma Giorgia Freddi, direttore communication, Cr & Public Affairs di Axa Italia, in occasione della presentazione del progetto ‘Scuola Forestami’ il progetto speciale di ‘Forestami’ dedicato alla formazione e all’educazione ambientale a cura di Parco Nord Milano, promosso dal ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. – (Adnkronos) – “Noi come gruppo abbiamo a livello mondiale un pilastro strategico che verte sulla protezione dell’ambiente e sul cambiamento climatico” e abbiamo degli indicatori “per misurare il nostro impegno”. In particolare, “ci siamo impegnati aun’a livello globale ae questo è davvero un obiettivo sfidante ma ancora più importante è agire sull’educazione per innescare un cambiamento e il vero cambiamento parte proprio dalla consapevolezza”. Lo afferma Giorgia Freddi, direttore communication, Cr & Public Affairs di Axa Italia, in occasione della presentazione del progetto ‘Scuola Forestami’ il progetto speciale di ‘Forestami’ dedicato alla formazione e all’educazione ambientale a cura di Parco Nord Milano, promosso dal ...

