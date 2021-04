Avvelena i genitori | muore il padre | 19enne fermato a Bologna

Advertising

Gazzettino : Bologna, 19enne avvelena i genitori e si costituisce: morto il padre, in fin di vita la madre - leggoit : Bologna, ragazzo di 19 anni avvelena i genitori: morto il padre, gravissima la madre - Open_gol : Nella cucina della casa in cui viveva il 19enne con i suoi genitori è stato trovato un bicchiere con una sostanza c… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Avvelena i #Genitori, muore il padre, grave la madre: arrestato - - corrierebologna : Bologna, 19enne avvelena i genitori: morto il padre, grave la madre -

Avrebbe avvelenato entrambi i genitori, uccidendo il padre, mentre la madre stata portata in gravi condizioni in ospedale. E successo ieri sera a Ceretolo di Casalecchio (Bologna) e un 19enne, che si costituito ai carabinieri, ...