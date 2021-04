Avvelena genitori | morto il padre e grave la madre

(Di venerdì 16 aprile 2021) AGI - Prima hato icausando la morte dele poi ha chiamato i carabinieri: sono le accuse nei confronti di un ragazzo di 19 anni arrestato nella notte. I fatti sono avvenuti a Ceretolo di Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Ladel giovane è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. E' stato lo stesso diciannovenne ad avvisare i carabinieri: è stato fermato dopo essere stato sentito dal pm di turno. Ancora in corso le indagini per risalire alla dinamica e al movente del gesto.

Sono in corso indagini per stabilire movente e modalità: è stato trovato un bicchiere in cucina, con una sostanza che sarà analizzata dalla Scientifica dell'Arma