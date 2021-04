Avatar: il sogno che ispirò James Cameron per il suo film (Di sabato 17 aprile 2021) James Cameron sostiene di aver avuto l'idea iniziale per il suo film Avatar, un successo colossale, per via onirica. James Cameron sostiene di aver avuto l'idea iniziale per il suo film Avatar, un successo colossale, attraverso un sogno. Un aneddoto evocato in The Popcorn Champs, una rubrica del sito The A.V. Club che rivisita il più grande successo commerciale al box office statunitense per ogni anno a partire dal 1960, e che si ricollega in parte a un altro importante tassello della filmografia di Cameron. Come molti sapranno, infatti, James Cameron afferma di aver avuto l'idea per Terminator sotto forma di sogno - l'immagine di uno scheletro robotico ... Leggi su movieplayer (Di sabato 17 aprile 2021)sostiene di aver avuto l'idea iniziale per il suo, un successo colossale, per via onirica.sostiene di aver avuto l'idea iniziale per il suo, un successo colossale, attraverso un. Un aneddoto evocato in The Popcorn Champs, una rubrica del sito The A.V. Club che rivisita il più grande successo commerciale al box office statunitense per ogni anno a partire dal 1960, e che si ricollega in parte a un altro importante tassello dellaografia di. Come molti sapranno, infatti,afferma di aver avuto l'idea per Terminator sotto forma di- l'immagine di uno scheletro robotico ...

