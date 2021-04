Aurora Ramazzotti, il ricordo che arriva dal passato: impossibile dimenticare (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti si lascia andare ai ricordi. Sbuca un tenero e simpatico bigliettino di Eros Ramazzotti. Le raccomandazioni del papà Aurora Ramazzotti è la celebre conduttrice radiofonica, oggi inviata del noto programma di Italia Uno, Le Iene. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti negli scorsi giorni è stata protagonista per quanto concerne la denuncia del catcalling. Leggi su youmovies (Di venerdì 16 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si lascia andare ai ricordi. Sbuca un tenero e simpatico bigliettino di Eros. Le raccomandazioni del papàè la celebre conduttrice radiofonica, oggi inviata del noto programma di Italia Uno, Le Iene. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosnegli scorsi giorni è stata protagonista per quanto concerne la denuncia del catcalling.

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Ecco le cose che non sai su? Michelle Hunziker ... Sole e Celeste , e precedentemente è stata sposata con il cantautore Eros Ramazzotti , dal quale è nata la giovane influencer e ' Iena' , Aurora . Ma quali sono quelle curiosità che riguardano ...

Aurora Ramazzotti, la dedica dolcissima dei genitori commuove i fan Aurora Ramazzotti ha rispolverato un messaggio dolcissimo di papà Eros e mamma Michelle: ecco quello che le scrissero anni fa Nonostante Aurora Ramazzotti sia stata cresciuta da genitori separati, ...

Chi è Leonardo Maini Barbieri? Età, carriera, social, nemici Chi è Leonardo Maini Barbieri, influencer da 500 mila follower su Tik Tok e non certo grande amico di Aurora Ramazzotti? È un ragazzo di 20 ...

Michelle Hunziker esalta il genero: “Goffredo Cerza è educato, intelligente e per bene” Michelle Hunziker ha esaltato il "genero" Goffredo Cerza, fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti, perché è educato e intelligente.

