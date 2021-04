(Di venerdì 16 aprile 2021) “L’delleall’Università degli Studi di Perugia, anche da fuori sede e fuori Italia, è un’ottima notizia, che arriva in un momento storico complesso, e che dimostradel nostro Ateneo, e della nostra regione, e l’ottimoche le, anche attraverso una continua e proficua collaborazione, stanno portando avanti”. E’ quanto afferma la Presidente della Regione Umbria, Donatella, in merito alla crescita delle immatricolazioni all’Università di Perugia rispetto all’anno precedente. Il più 39 registrato nel 20/21 fa dell’Umbria la regione con l’incremento annuo più alto d’Italia, secondo i dati forniti dall’Osservatorio Talents Venture. “Una crescita – afferma la Presidente – merito di una gestione lungimirante ...

Advertising

Umbria_N_Web : Aumento iscrizioni “Unipg”; Tesei: “testimonia l’attrattività dell’ateneo ed il proficuo lavoro tra istituzioni”… - Edoardo_Croci : L’innalzamento delle temperature, le variazioni nelle precipitazioni, l’aumento nella frequenza e nell’intensità de… - Serkan_Bolat1 : RT @Frances45489071: Prevedo un aumento delle iscrizioni alla matchbox - Hankerr_edseer : RT @Frances45489071: Prevedo un aumento delle iscrizioni alla matchbox - alessan80543708 : RT @Frances45489071: Prevedo un aumento delle iscrizioni alla matchbox -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento iscrizioni

Aperte lealla fase regionale della XV edizione del concorso Oscar Green . Una ... facendo registrare undel 14% rispetto a cinque anni fa, come evidenzia un'analisi della Coldiretti ...Al via le fasi regionali dell'iniziativa di Coldiretti CAMPOBSSO. Sono aperte lealla fase regionale della XV edizione del concorso Oscar Green. Una competizione che dal ...undel 14% ..."L'aumento delle iscrizioni all'Università degli Studi di Perugia, anche da fuori sede e fuori Italia, è un'ottima notizia, che arriva in un momento storico complesso, e che dimostra l'attrattività de ...(UNWEB) – Perugia, “L’aumento delle iscrizioni all’Università degli Studi di Perugia, anche da fuori sede e fuori Italia, è un’ottima notizia, che arriva in un momento storico complesso, e che dimostr ...