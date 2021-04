Audizioni in Parlamento sulla frana di Tavernola: convocato il Cementificio (Di venerdì 16 aprile 2021) L’umore è nero, la stanchezza è tanta e non passa giorno che non ci sia qualcosa che di nuovo fa tremare: cadono massi lungo la rivierasca, incombono piogge sul fragile Monte Saresano. A Tavernola non si ha voglia di parlare, solo di essere ascoltati. E così sarà dal 23 aprile, quando alla Camera dei Deputati partiranno le Audizioni sul caso frana e tutti saranno chiamati a prendere parola. Anche il Cementificio ItalSacci. Una notizia importante, rivelata in anteprima a Bergamonews dal deputato Devis Dori del Movimento 5 Stelle: “Il 23 aprile inizierà alla Camera nelle Commissioni congiunte Difesa e Ambiente il ciclo di Audizioni per la trattazione della Risoluzione che ho presentato sulla frana del Monte Saresano a Tavernola. Ho inoltre deciso di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) L’umore è nero, la stanchezza è tanta e non passa giorno che non ci sia qualcosa che di nuovo fa tremare: cadono massi lungo la rivierasca, incombono piogge sul fragile Monte Saresano. Anon si ha voglia di parlare, solo di essere ascoltati. E così sarà dal 23 aprile, quando alla Camera dei Deputati partiranno lesul casoe tutti saranno chiamati a prendere parola. Anche ilItalSacci. Una notizia importante, rivelata in anteprima a Bergamonews dal deputato Devis Dori del Movimento 5 Stelle: “Il 23 aprile inizierà alla Camera nelle Commissioni congiunte Difesa e Ambiente il ciclo diper la trattazione della Risoluzione che ho presentatodel Monte Saresano a. Ho inoltre deciso di ...

Ultime Notizie dalla rete : Audizioni Parlamento Riforma fiscale nella seconda metà del 2021: dall'Irpef all'evasione, novità nel DEF ...e Senato al termine delle audizioni informali. OCSE, FMI ed il Ministro dell'Economia, Daniele Franco , saranno gli ultimi ad essere auditi. Poi si proseguirà con la presentazione al Parlamento dell'...

Riforma del fisco, Franco: "Si parte dall'Irpef". In Parlamento l'ipotesi di modello scandinavo infiamma Lega e Fi L'accordo della discordia sul modello scandinavo In Parlamento si alzano i toni con l'uscita di due ... Dopo un lungo ciclo di audizioni si punterebbe, si legge, a una progressività dell'imposizione ...

Green pass da giugno, così si tornerà a viaggiare. Ecco come funziona, vantaggi e rischi Viaggiare, si viaggiare... evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure... Così cantava Battisti, e la metafora sembra rappresentare bene il momento attuale.

End the Cage Age: l’audizione del PE sull’iniziativa dei cittadini europei Ieri il Parlamento europeo ha tenuto un’audizione pubblica sull’Iniziativa dei Cittadini Europei “End the Cage Age”, che chiede di eliminare gradualmente l’uso di gabbie negli allevamenti. L’audizione ...

