Audi Q4 e-tron - Il nuovo corso elettrico di Ingolstadt

trong>Audi

trong>Audi

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 aprile 2021) La strategia di elettrificazione dell'trong> giunge a un momento cruciale con il debutto delle Q4 e-e Q4 Sportback e-. Le due Suv elettriche, infatti, sono basate sulla piattaforma Meb del gruppo Volkswagen e portano il marchio tedesco in un segmento di più ampia diffusione rispetto a quelli delle e-ed e-GT. L'trong> Q4 sarà in vendita da giugno in Germania con prezzi a partire da 41.900 euro nei due allestimenti di lancio denominati Elegant Edition One e Progressive Edition One, mentre per il mercato italiano il prezzo di partenza sarà di 45.700 euro (2.050 in più per la versione Sportback), dovuti alla scelta consueta di puntare su allestimenti più completi. Abitabilità da grande per la Suv media. Il ...