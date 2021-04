Aubameyang ha contratto la malaria | ricoverato in ospedale

(Di venerdì 16 aprile 2021) Pierre-Emerick, stella dell’Arsenal, halaed è ora ricoverati in. Il contagio è avvenuto durante le partite giocate in nazionale con il suo Gabon a marzo. L’annuncio sui social diL’annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram dell’attaccante dei Gunners: “Grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Sfortunatamente holaalcune settimane fa mentre ero convocato con la Nazionale in Gabon. Ho trascorso alcuni giorni inquesta settimana, ma mi sento già molto meglio ogni giorno, grazie ai grandi medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente“. Nonostante l’assenza di, l’Arsenal ha portato a casa la qualificazione alle ...

Pierre - Emerickè ricoverato in ospedale per averla malaria. È stato lo stesso attaccante dell'Arsenal, al Milan nella stagione 2007/08, ad annunciarlo su Instagram: 'Ehi ragazzi, grazie per ...Pierre - Emerickhala malaria e ha passato per questo motivo alcuni giorni in ospedale : è stato lo stesso attaccante dell' Arsenal a scriverlo ieri sui propri profili social: "Sfortunatamente ho ...Non mi sono sentito me stesso nelle ultime settimane ma tornerò più forte di prima» Il capitano dell’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ha postato un messaggio sulla propria pagina Instagram per confer ...Purtroppo ho contratto la malaria mentre ero in in nazionale in Gabon qualche settimana fa. Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio ogni giorno, grazie ai ...