Atletica | Golden Gala di Firenze rinviato al 10 giugno | accordo Fidal-Rai

(Di venerdì 16 aprile 2021) IlPietro Mennea è stato ufficialmente. L’evento in programma a, in Toscana, andrà in scena il 10, invece che il 4 dello stesso mese, come precedentemente stabilito. A decretare il cambio di data è stata la Diamond League, mediante la pubblicazione di un calendario completo del circuito. Lo spostamento di una settimana della tappa italiana è stata richiesto dalla, incon la Rai, così da consentire una migliore esposizione dell’evento tramite tv e streaming. L’appuntamento caratterizzante l’italiana garantirà una preziosa e prestigiosa vetrina ai talentuosi atleti nostrani. SportFace.

