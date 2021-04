Atlanta ko senza Gallinari | Curry trascina Golden State

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta dinella notte italiana della regular-season dell'Nba. Gli Hawks, ancora privi di Danilo, si arrendono per 120-109 ai Milwaukee Bucks nonostante i 28 punti realizzati da Bojan Bogdanovic, top-scorer dell'incontro. Quarta affermazione consecutiva per iWarriors, che violano per 119-101 il parquet dei Cleveland Cavaliers con 33 punti di un immarcabile Stephen. Tra i californiani in campo per nemmeno 2 minuti l'azzurro Nico Mannion, che non riesce a sporcare la sua casella. Battuta d'arresto interna per i campioni in carica dei Los Angeles Lakers, messi al tappeto per 121-113 dai Boston Celtics,ti dai 40 punti di Jaylen Brown. Successo casalingo, infine, per i Phoenix Suns, che si impongono per 122-114 sui ...