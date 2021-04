Athletic | Marcelino | «Possiamo vincere la finale contro il Barcellona»

(Di venerdì 16 aprile 2021), allenatore dell’, ha parlato alla vigilia delladi Copa del Reyil, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia delladi Copa del Reyil. Le sue dichiarazioni. «la Real Sociedad, nelladi Copa del Rey 2020, abbiamo avuto la paura di perdere. Quando uno sente questa sensazione a livello mentale si dimentica di ciò che deve fare in campo. Colproveremo quindi a evitare che questo si ripeta, ce la faremo. Affrontiamo un grande avversario, lo sappiamo, ma per l’ennesima volta dobbiamo pensare solamente a noi stessi e cercare la carica giusta per giocare ...

Ma questa è la storia diGarcia Toral, che domani alla Cartuja di Siviglia affronta il Barcellona nella finale della coppa nazionale edizione 2021, dopo aver perso quella del 2020 dodici ...La squadra diha eliminato il Levante in semifinale dopo i tempi supplementari mentre i ... Il matchBilbao - Barcellona , valido come finale della Coppa del Re 2020/21 , si gioca ...Athletic Bilbao e Barcellona si affrontano nella finale di Copa del Rey 2021: per entrambe sarebbe un titolo importante e le recenti sfide promettono scintille Il Barcellona deve riscattarsi dopo il t ...La partita Athletic Bilbao - Barcellona del 17 aprile 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la finale di Coppa del Re ...