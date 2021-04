Athletic Bilbao-Barcellona | Ter Stegen | “La finale di Coppa del Rey fondamentale per noi | servirà una cosa”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilvuole conquistare il primo titolo della stagione 20/21., Zubizzarreta sul futuro di Messi: “Dipende da tanti fattori, ma Leo ha già deciso. I 4 gol dal Milan e quella scintilla…”Ladidel Rey contro l'rappresenta una ghiotta occasione di rilancio per la compagine blaugrana. Tutto l'ambiente catalano ne è consapevole, così come affermato dallo stesso Ronald Koeman nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match. L'allenatore olandese è intervenuto ai microfoni degli organi mediatici spagnoli insieme a Marc Ter, estremo difensore tedesco ad oggi tra i pilastri insostituibili dell'intero organico. Nel corso di tutta l'intervista, proprio il portiere ex Shalke 04 ha voluto fare il punto su questo ...

Tre finali di Coppa del Re consecutive in meno di due anni, uno dei quali passato senza panchina. Il calendario calcistico stravolto dalla pandemia fa strani giri e offre peculiari opportunità. Ma ...... il gol nell'unico derby vinto negli ultimi 26 anni, quello al San Mames che ha permesso di battere l'e, ora, anche per la rete al Cagliari messa a segno con la maglia dell' Inter ...Le dichiarazioni di Koeman, tecnico del Barcellona: "So gestire la pressione, ho un altro anno di contratto e so dove mi trovo" ...Matteo Darmian i tifosi del Torino lo ricordano per le cavalcate sulle fasce, il gol nell’unico derby vinto negli ultimi 26 anni, quello al San Mames che ha ...