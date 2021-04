Atalanta-Juventus | Pirlo in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 aprile 2021) La, l’e la diretta tv edelladi Andreaalla vigilia di, match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri, reduci dalla vittoria con il Genoa, voglio dare continuità ai risultati per tentare il sorpasso sul Milan e consolidare il piazzamento che garantirebbe la Champions League. Il tecnico bresciano presenterà i temi della partita alle ore 12.30 di sabato 17 aprile. Diretta tv su Sky Sport 24 eTv,su Sky Go. SportFace.