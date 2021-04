Atalanta Juventus, Kulusevski titolare: ballottaggio Dybala-Morata (Di venerdì 16 aprile 2021) Atalanta Juventus – Domenica andrà in scena Atalanta Juventus. Sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto anticipazione della finale di Coppa Italia. Paulo Dybala si gioca un posto con Alvaro Morata in un ballottaggio apertissimo nell’attacco della Vecchia Signora che sfiderà la Dea. L’argentino è leggermente favorito su Alvaro, questo filtra oggi ma la sfida è davvero alla pari. Atalanta Juventus, le ultimissime sulla formazioni Kulusevski sarà titolare in fascia così come Chiesa, sicuro di giocare naturalmente anche Cristiano Ronaldo: sono le info che fornisce la Gazzetta dello Sport questa mattina. Il 4-4-2 del “Maestro” non è in discussione, ma le ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 16 aprile 2021)– Domenica andrà in scena. Sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League e soprattutto anticipazione della finale di Coppa Italia. Paulosi gioca un posto con Alvaroin unapertissimo nell’attacco della Vecchia Signora che sfiderà la Dea. L’argentino è leggermente favorito su Alvaro, questo filtra oggi ma la sfida è davvero alla pari., le ultimissime sulla formazionisaràin fascia così come Chiesa, sicuro di giocare naturalmente anche Cristiano Ronaldo: sono le info che fornisce la Gazzetta dello Sport questa mattina. Il 4-4-2 del “Maestro” non è in discussione, ma le ...

Advertising

juventusfc : I top 5??Goals di #AtalantaJuve. Li ricordate tutti? ?? - tuttosport : #Atalanta-#Juve, Pirlo all'esame Gasperini: la grande sfida - forumJuventus : #AtalantaJuve, domenica ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Ronaldo in attacco, in mezzo Bentancur e R… - serieAnews_com : ???? #Juventus, Chiellini per sempre in bianconero: - BombeDiVlad : ? #ChampionsLeague, quanto hanno incassato #Juventus, #Inter, #Lazio e #Atalanta? ?? Le cifre #LeBombeDiVlad #LBDV… -