Atalanta-Juventus 18 aprile ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Al Gewiss Stadium un altro scontro diretto che potrebbe cambiare la geografia della lotta per la Champions League. La Juve sembra avere trovato quel minimo di continuità che le aveva fatto difetto nel corso della stagione ma dopo i successi casalinghi contro Napoli e Genoa arriva probabilmente il test decisivo non solo per la volata

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus Juve, Buffon vuole giocare: l'Atalanta lo tenta Poi l'arrivo di Pirlo alla Juventus ha di fatto frenato ogni discorso e rimandato al futuro i ... A fine stagione tutto sarà diverso e forse tra l'Atalanta e Buffon ci sarà il tempo di approfondire.

Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentunesima giornata La domenica subito Milan - Genoa, alle ore 12.30, poi, nel pomeriggio Atalanta - Juventus e Lazio - Benevento, per chiudere con Napoli - Inter. Un turno che dirà moltissimo in chiave Champions Per ...

Atalanta, buone notizie da Pessina: negativo al Covid, ci sarà con la Juve (BergamoNews.it) La notizia riportata su altri media Commenta per primo Con una nota apparsa sul canale ufficiale Atalanta.it, la società bergamasca ha reso nota la negatività del trequartista Matteo ...

Buone notizie per Gasperini, Pessina negativo al Covid-19. Per Atalanta-Juve ci sarà Ottime notizie per l'Atalanta, che recupera una pedina importante in vista della gara contro la Juventus. Matteo Pessina è risultato negativo al coronavirus: il centrocampista dovrebbe dunque essere a ...

