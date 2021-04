Atalanta, buone notizie da Pessina: negativo al Covid, ci sarà con la Juve (Di venerdì 16 aprile 2021) È arrivata la buona notizia che Gian Piero Gasperini e i tifosi atalantini aspettavano da tutta la settimana: il tampone di Matteo Pessina è negativo, il Covid è stato sconfitto. Il centrocampista brianzolo giovedì mattina è stato sottoposto al test molecolare che ha dato esito negativo, mentre nel pomeriggio ha svolto tutti gli esami medici di rito per ricevere dall’Ats di Bergamo l’idoneità per tornare arruolabile dal tecnico nerazzurro. Venerdì pomeriggio, durante l’allenamento a porte chiuse, Pessina tornerà a lavorare col resto dei compagni dopo dieci giorni di quarantena e contro la Juventus, domenica, sarà regolarmente convocato. Se giocherà titolare oppure no, non è ancora chiaro. Quel che è certo è che contro i bianconeri mancheranno lo squalificato Romero, ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) È arrivata la buona notizia che Gian Piero Gasperini e i tifosi atalantini aspettavano da tutta la settimana: il tampone di Matteo, ilè stato sconfitto. Il centrocampista brianzolo giovedì mattina è stato sottoposto al test molecolare che ha dato esito, mentre nel pomeriggio ha svolto tutti gli esami medici di rito per ricevere dall’Ats di Bergamo l’idoneità per tornare arruolabile dal tecnico nerazzurro. Venerdì pomeriggio, durante l’allenamento a porte chiuse,tornerà a lavorare col resto dei compagni dopo dieci giorni di quarantena e contro lantus, domenica,regolarmente convocato. Se giocherà titolare oppure no, non è ancora chiaro. Quel che è certo è che contro i bianconeri mancheranno lo squalificato Romero, ...

