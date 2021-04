AstraZeneca, stop alle somministrazioni a militari e forze dell’ordine (Di venerdì 16 aprile 2021) Vaccino AstraZeneca, dal 15 aprile fino a nuove disposizioni stop alle somministrazioni a militari e forze dell’ordine. Con una nota di servizio del 15 aprile si comunica lo stop alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca per militari e forze dell’ordine. Non si tratta di una decisione precauzionale per i casi di trombosi registrati fino a questo momento, ma si tratta di un adeguamento al nuovo piano di vaccinazione. Allo scopo di mettere in sicurezza i soggetti fragili, infatti, nelle prossime settimane la somministrazione del vaccino procederà per fasce d’età e non per categorie. Nella comunicazione di servizio si legge che dal 15 aprile ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021) Vaccino, dal 15 aprile fino a nuove disposizioni. Con una nota di servizio del 15 aprile si comunica lodel vaccinoper. Non si tratta di una decisione precauzionale per i casi di trombosi registrati fino a questo momento, ma si tratta di un adeguamento al nuovo piano di vaccinazione. Allo scopo di mettere in sicurezza i soggetti fragili, infatti, nelle prossime settimane la somministrazione del vaccino procederà per fasce d’età e non per categorie. Nella comunicazione di servizio si legge che dal 15 aprile ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca stop Il Pil cinese vola (+18,3%) e Wall Street colleziona record ... favorito dalla straordinaria disponibilità di liquidità e dagli stop and go delle campagne ...del mondo grazie al vaccino che s'accinge a varcare l'Atlantico per rimediare ai pasticci di AstraZeneca e ...

Vaccino covid e reazioni avverse, solo in Italia 729 ogni 100mila dosi Ovviamente il dato non tiene conto degli ultimi eventi che hanno portato prima alla sospensione di alcuni lotti AstraZeneca, e successivamente allo stop temporaneo in tutta Italia e in diversi paesi ...

Vaccino Covid e trombosi, "bisogna avere fiducia": parla Remuzzi “Le limitazioni imposte ai vaccini di AstraZeneca e Johnson & Johnson non rappresentano un fallimento e non sono neppure un errore. Anzi, dovrebbero ...

Remuzzi: "AstraZeneca e Johnson&Johnson? Le trombosi vanno indagate, ma effetti rarissimi e curabili" Il direttore dell’Istituto Mario Negri al Corriere: "Non possono essere una coincidenza, un accidente come la caduta di un aereo o il morso di un cane" ...

