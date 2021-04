Advertising

MDX_0x0 : NESSUNO.. ?? 'nessuno abbia ancora il coraggio di chiamare sul banco degli imputati i colossi di Big Pharma, che nel… - ErminiaPagani : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, l'Ue verso lo stop al rinnovo dei contratti sui vaccini anti-Covid - FatimaCurzio : RT @mattinodinapoli: AstraZeneca, l'Ue verso lo stop al rinnovo dei contratti sui vaccini anti-Covid - mattinodinapoli : AstraZeneca, l'Ue verso lo stop al rinnovo dei contratti sui vaccini anti-Covid - mgraziarin : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, l'Ue verso lo stop al rinnovo dei contratti sui vaccini anti-Covid -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca verso

A questo punto è 'probabile' che l'Unione europea non rinnovi i suoi contratti di anti - con il gruppo farmaceutico : è quanto indicato oggi dalla ministra francese dell'Industria, Agnès Pannier - ...16 apr 10:25 Campaniapassaggio in arancione, tre Regioni restano rosse La Campania dovrebbe ... 16 apr 10:18 Vaccini, a Roma convocati operatori sanitari under 60 per'...Il capo della Protezione Civile illustra come riorganizzerà il piano d’intervento Preoccupazione per le scorte a Bari: «Ma i carichi arriveranno presto» ...Il primo treno Covid Free Roma-Milano: "Tamponi gratis per viaggiare in sicurezza" Test gratis alla stazione Termini per i passeggeri che devono prendere il treno. Sul Frecciarossa Covid free Roma-Mil ...