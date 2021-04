Astrazeneca, la mossa della Regione Lazio: “Vaccino anche agli under 60 ma su base volontaria” (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo aver dovuto smentire la notizia falsa sulla sospensione della somministrazione del Vaccino Astrazeneca e aver registrato un un 10% di rinunce al composto sviluppato dai ricercatori di Oxford, la Regione Lazio ipotizza di somministrare le dosi anche anche agli under 60, a partire dai cinquantenni, ma su base volontaria e solo quando saranno stati vaccinate le classi di età superiori. Il Vaccino è sotto sorveglianza scientifica ed è limitato nell’uso alla popoLazione più giovane per i rari casi di trombosi che sono stati registrati. In Italia sono stati undici i casi segnalati all’Aifa di cui quattro mortali. I ricercatori di diversi paesi, soprattutto in Germania, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo aver dovuto smentire la notizia falsa sulla sospensionesomministrazione dele aver registrato un un 10% di rinunce al composto sviluppato dai ricercatori di Oxford, laipotizza di somministrare le dosi60, a partire dai cinquantenni, ma sue solo quando saranno stati vaccinate le classi di età superiori. Ilè sotto sorveglianza scientifica ed è limitato nell’uso alla popone più giovane per i rari casi di trombosi che sono stati registrati. In Italia sono stati undici i casi segnalati all’Aifa di cui quattro mortali. I ricercatori di diversi paesi, soprattutto in Germania, ...

fattoquotidiano : Astrazeneca, la mossa della Regione Lazio: “Vaccino anche agli under 60 ma su base volontaria” - Sirus08054277 : @LegaSalvini Non hanno voluto, ben diverso. E vista come sta andando con astrazeneca buona così. Altrimenti saremmo… - AntonioParisi00 : RT @Cartabiancarai3: #Gorini: 'Nel Regno Unito le cose sono andate in modo molto più lineare rispetto all’Europa. Mi lascia spiazzato il fa… - panemaionese : RT @Cartabiancarai3: #Gorini: 'Nel Regno Unito le cose sono andate in modo molto più lineare rispetto all’Europa. Mi lascia spiazzato il fa… - winxinpensione : RT @Cartabiancarai3: #Gorini: 'Nel Regno Unito le cose sono andate in modo molto più lineare rispetto all’Europa. Mi lascia spiazzato il fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca mossa Antonella Viola a Piazzapulita: 'Quest'anno all'aperto staremo senza mascherina' ... bisognerà applicare al vaccino Johnson&Johnson le stesse regole che stiamo usando per AstraZeneca: dovrà essere utilizzato solo negli over 60. La Francia si è già mossa in tal senso, dichiarando che ...

Vaccini: "Niente paura, arriva CureVac". Il siero tedesco che supera i big Usa Consente di evitare la tecnica del vettore virale su cui si basano i preparati AstraZeneca e ... Una mossa determinante per battere la pandemia". Questione di giustizia sociale? "Non è solo questo. Dal ...

Roberto Speranza, mozione di sfiducia FdI: "Vediamo chi vorrà tenerlo lì". La mossa della Meloni inguaia Salvini 15 aprile 2021 a. a. a. Fratelli d'Italia presenterà una mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. In quest'ultimo caso preserverebbe la stabilità di governo, ma la Meloni e FdI a ...

"Sul Palio dobbiamo farci trovare pronti" I numeri relativi alla diffusione del virus in città, ai ricoveri al Policlinico e ai vaccini disponibili, per quanto ripetitivi dei bollettini Asl, servono al sindaco Luigi De Mossi per rimarcare la ...

... bisognerà applicare al vaccino Johnson&Johnson le stesse regole che stiamo usando per: dovrà essere utilizzato solo negli over 60. La Francia si è giàin tal senso, dichiarando che ...Consente di evitare la tecnica del vettore virale su cui si basano i preparatie ... Unadeterminante per battere la pandemia". Questione di giustizia sociale? "Non è solo questo. Dal ...15 aprile 2021 a. a. a. Fratelli d'Italia presenterà una mozione di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza. In quest'ultimo caso preserverebbe la stabilità di governo, ma la Meloni e FdI a ...I numeri relativi alla diffusione del virus in città, ai ricoveri al Policlinico e ai vaccini disponibili, per quanto ripetitivi dei bollettini Asl, servono al sindaco Luigi De Mossi per rimarcare la ...