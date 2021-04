AstraZeneca bocciato? L’Ue pensa di non rinnovare i contratti sui vaccini (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Non si placano le polemiche sul vaccino AstraZeneca. E ora dalla Francia spunta l’ipotesi di una nuova marcia indietro dell’Unione europea. Per l’esattezza secondo il ministro francese dell’Industria, Agnès Pannier-Rinacher, è “probabile” che L’Ue non rinnovi i suoi contratti per il vaccino anti Covid del gruppo farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca. Non solo AstraZeneca, L’Ue potrebbe “bocciare” anche il vaccino J&J Intervistato da radio RMC, il ministro francese precisa che “la decisione non è stata ancora presa”, ma in seguito alla decisione della Danimarca di abbandonare il vaccino in questione, sussiste “la più grande probabilità” che L’Ue non faccia altri ordini. “La decisione oggi non è chiara, ma posso dirvi che non abbiamo avviato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Non si placano le polemiche sul vaccino. E ora dalla Francia spunta l’ipotesi di una nuova marcia indietro dell’Unione europea. Per l’esattezza secondo il ministro francese dell’Industria, Agnès Pannier-Rinacher, è “probabile” chenon rinnovi i suoiper il vaccino anti Covid del gruppo farmaceutico anglo-svedese. Non solopotrebbe “bocciare” anche il vaccino J&J Intervistato da radio RMC, il ministro francese precisa che “la decisione non è stata ancora presa”, ma in seguito alla decisione della Danimarca di abbandonare il vaccino in questione, sussiste “la più grande probabilità” chenon faccia altri ordini. “La decisione oggi non è chiara, ma posso dirvi che non abbiamo avviato ...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca bocciato Nel fallimento dell'Europa sui vaccini comanda ancora la Germania Non basterà un vaccino a resuscitare l'Europa. Anzi, il pasticcio infinito di Astrazeneca, oggi bocciato definitivamente dalla Danimarca, certifica il totale fallimento della commissione europea. Quando una potenza politica reale va a trattare con le aziende farmaceutiche si ...

Dalle emissioni ai rifiuti in plastica, 27 progetti per cameo ...'A rischio piano vaccinale in Italia'' 8 Aprile 2021 "La decisione di somministrare AstraZeneca in ... Il Senato ha bocciato la mozione di Fratelli d'Italia per lo stop alla misura, volta a incentivare...

"Cancellato" AstraZeneca: cosa cambia adesso sui vaccini Il ministro dell'Industria francese, Agnès Pannier-Runacher, ha affermato che l'Ue non ha intenzione di rinnovare i contratti di AstraZeneca e J&J: "È fortemente probabile". Si punta tutto sui vaccini ...

