AstraZeneca | arriva lo stop immediato per militari e forze dell’ordine Cosa succede

Leggi su ilparagone

(Di venerdì 16 aprile 2021) Continua il caso totale sulla campagna vaccinale italiana. E a rubare di nuovo la scena è il vaccino. Sempre più dubbi sul siero anglosvedese, con il governo che ha deciso di bloccarlo a partire dal 2022 ma con ie leche si sono mossi in anticipo dicendofin da subito. La vera domanda adesso è: e quelli che se lo sono già fatto? La paura è solo per le trombosi o ci sono anche effetti a lungo termine? Chi pagherà per i danni presenti e futuri? Dal 15 aprile è dunque “sospesa momentaneamente la vaccinazione con Vaxzevria ()” per ie lein Italia “fino a nuova disposizione”.È quanto prevede una comunicazione interna che l’Adnkronos ha avuto modo di ...