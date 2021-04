AstraZeneca, altra trombosi letale: Pierpaolo 56 anni muore poche ore dopo il vaccino (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora un decesso a poche ore dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Questa volta il malcapitato è un uomo di La Maddalena, Pierpaolo Impagliazzo, 58 anni, deceduto nei giorni scorsi all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il pubblico ministero Marco Cocco – come riportano oggi i quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda – ha disposto il sequestro della salma dell’uomo, dipendente civile della Marina militare, che il 25 marzo scorso a La Maddalena era stato vaccinato con AstraZeneca. Commenti Navigazione articoli Anziana, guarita da poco dal Covid, muore tre ore dopo il vaccino Pfizer. Esposto in Procura a Rimini L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Ancora un decesso aore dalla somministrazione del. Questa volta il malcapitato è un uomo di La Maddalena,Impagliazzo, 58, deceduto nei giorni scorsi all’ospedale Brotzu di Cagliari. Il pubblico ministero Marco Cocco – come riportano oggi i quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda – ha disposto il sequestro della salma dell’uomo, dipendente civile della Marina militare, che il 25 marzo scorso a La Maddalena era stato vaccinato con. Commenti Navigazione articoli Anziana, guarita da poco dal Covid,tre oreilPfizer. Esposto in Procura a Rimini L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

TgrRai : #COVID19, altra impennata di contagi in #Sardegna: oltre 500 e 8 morti nelle ultime 24 ore. Arrivate nell'isola le… - ThE___MaTrIx : RT @Nudas17: @GiovaQuez Altra cazzata tua. Hanno iniziato con Pfizer. AZ a fine mese. - mettitiscomodo : Il Ministero degli Interni sospende la vaccinazione con #AstraZeneca per militari e forze dell’ordine. Nessuna vita… - gabriele_p73 : RT @TgrRai: #COVID19, altra impennata di contagi in #Sardegna: oltre 500 e 8 morti nelle ultime 24 ore. Arrivate nell'isola le nuove dosi #… - Letargo6 : NONNO E' MATTO, LE IMMAGINA LE COSE: Astrazeneca(ma date retta a nonno son tutti uguali e con gli stessi scopi) sos… -

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca altra Vaccini a ritmo serrato per la fascia dei 70enni. In Fiera 100 ogni ora, tempi di attesa ridotti e corsie separate per evitare la calca Sarà aperta da domani, venerdì 16 aprile, la vaccinazione con Astrazeneca dei cittadini pugliesi ... una per le persone prenotate, tra cui anche over 80 seconde dosi, e l'altra per le chiamate 'a ...

Dalla Serbia agli Emirati Arabi, dalla Russia alle Mauritius: è boom del turismo vaccinale I risultati hanno evidenziato che la propensione a vaccinarsi è molto più altra tra i fedifraghi: ... riferendosi ai legami tra AstraZeneca e trombosi durante l'intervista realizzata da Serena Bortone ...

Astrazeneca per i liguri della fascia 60-79 anni a fronte della raccomandazione del ministero per l'utilizzo preferenziale di Astrazeneca agli over 60, Regione ha deciso di sospenderne la somministrazione alle persone con meno di 60 anni, a cui ...

Basilicata, in massa per il vaccino Astrazeneca senza prenotazione Il racconto del Governatore Bardi Il vaccino, riservato agli over 60, è stato così somministrato a chi si è presentato, dando prova, secondo quanto indicato dal Governatore Bardi, di non avere alcun timore di Astrazeneca. Questo ha si ...

Sarà aperta da domani, venerdì 16 aprile, la vaccinazione condei cittadini pugliesi ... una per le persone prenotate, tra cui anche over 80 seconde dosi, e l'per le chiamate 'a ...I risultati hanno evidenziato che la propensione a vaccinarsi è molto piùtra i fedifraghi: ... riferendosi ai legami trae trombosi durante l'intervista realizzata da Serena Bortone ...a fronte della raccomandazione del ministero per l'utilizzo preferenziale di Astrazeneca agli over 60, Regione ha deciso di sospenderne la somministrazione alle persone con meno di 60 anni, a cui ...Il vaccino, riservato agli over 60, è stato così somministrato a chi si è presentato, dando prova, secondo quanto indicato dal Governatore Bardi, di non avere alcun timore di Astrazeneca. Questo ha si ...