“Aspettavo questo momento”. Elena D’Amario, la notizia già rimbalza ovunque. Cresce l’attesa (Di venerdì 16 aprile 2021) Elena D’Amario si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione ad Amici. All’interno del talent show di Maria De Filippi ha mostrato tutta la sua bravura e le sue qualità che le hanno consentito di diventare una colonna portante della compagnia di ballo di David Parsons per poi fare ritorno ad Amici nelle vesti di giudice. In questa edizione ha anche avuto uno scontro con la maestra Alessandra Celentano. La docente ha criticato in modo pesante un’allieva, Rosa Di Grazia: ha detto alla giovane danzatrice di avere un “handicap fisicamente che non ti permette alcune cose nella danza”. Il confronto è stato acceso e pesante per la giovane ballerina, che ancora una volta si è sentita criticata pesantemente dalla Celentano. Vedendo la sofferenza nel volto di Rosa, che di recente ha dovuto affrontare una prova per restare all’interno della scuola di Maria ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021)si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione ad Amici. All’interno del talent show di Maria De Filippi ha mostrato tutta la sua bravura e le sue qualità che le hanno consentito di diventare una colonna portante della compagnia di ballo di David Parsons per poi fare ritorno ad Amici nelle vesti di giudice. In questa edizione ha anche avuto uno scontro con la maestra Alessandra Celentano. La docente ha criticato in modo pesante un’allieva, Rosa Di Grazia: ha detto alla giovane danzatrice di avere un “handicap fisicamente che non ti permette alcune cose nella danza”. Il confronto è stato acceso e pesante per la giovane ballerina, che ancora una volta si è sentita criticata pesantemente dalla Celentano. Vedendo la sofferenza nel volto di Rosa, che di recente ha dovuto affrontare una prova per restare all’interno della scuola di Maria ...

Advertising

lovstinshawn : @Lalalal58557866 @giuliast4bile ma io ti amo, aspettavo solo questo video per continuare a piangere sulla sua crescita?? - HabuAntonio : @UtherPe1 Comunque non mi aspettavo tutto questo astio contro i ristoratori. Se potessi farei un elenco di tutti qu… - __LittleSun : @Lalalal58557866 Vai ama spilla! Io aspettavo solo questo ?? Quando ho visto che la ballava ho pensato a te! - salemiqueen : Posso dire? Da pier mi aspettavo un commento più sentito Giulia per lui spende parole stupende lui ha detto cose pi… - Lahoney73387038 : LEI NON MI VUOLE PIUUUUUUU CHE CI POSSO FAREEE MA STARE DA SOLO NON MI FA PIÙ MALEEEE NIENTE ASPETTAVO QUESTO MOMENTO ???? -