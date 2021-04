Asl Salerno, attivato Cup Online “per prenotare visite, prestazioni e pagare” (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’Asl ha attivato la piattaforma E-CUP, il Cup on-line “che consente di prenotare visite e prestazioni e pagare il ticket in maniera comoda e autonoma”. Nella nota dell’azienda, si legge: “Alla piattaforma si accede dalla home page del sito www.aslSalerno.it, cliccando su ‘Cup-Ticket’. Con il Cup on-line sarà possibile prenotare visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale (RX, TC, RM, ECO, ecc.) erogate dalla ASL Salerno, muniti della Ricetta Elettronica (NRE) rilasciata dal proprio medico curante (medico di medicina generale/pediatra di libera scelta). Inoltre: gestire/modificare una prenotazione; effettuare il pagamento del relativo ticket sanitario con il sistema ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Asl hala piattaforma E-CUP, il Cup on-line “che consente diil ticket in maniera comoda e autonoma”. Nella nota dell’azienda, si legge: “Alla piattaforma si accede dalla home page del sito www.asl.it, cliccando su ‘Cup-Ticket’. Con il Cup on-line sarà possibilespecialistiche ed esami di diagnostica strumentale (RX, TC, RM, ECO, ecc.) erogate dalla ASL, muniti della Ricetta Elettronica (NRE) rilasciata dal proprio medico curante (medico di medicina generale/pediatra di libera scelta). Inoltre: gestire/modificare una prenotazione; effettuare il pagamento del relativo ticket sanitario con il sistema ...

Advertising

anteprima24 : ** #Asl ##Salerno, attivato #Cup #Online 'per prenotare visite, prestazioni e pagare' ** - cilentonotizie : Asl Salerno: parte il portale E-CUP, per prenotare visite e prestazioni e pagare il ticket - settvvallo : ??Asl Salerno parte il CUP ON-LINE per prenotare visite e prestazioni e pagare il ticket - ottopagine : Asl Salerno: parte il portale per le prenotazioni #Salerno - RTAlive1 : Asl Salerno, possibile on line prenotare visite e pagare ticket -

Ultime Notizie dalla rete : Asl Salerno Ancora casi positivi al Covid a Sanza. Ora sono 39 Salgono dunque a 39 i casi positivi al Covid a Sanza ,lo ha comunicato nel pomeriggio la ASL di Salerno. La buona notizia è che non ci sono casi di sintomatologia grave, la maggior parte infatti ...

Agropoli, apertura del centro vaccinale: 22 aprile la data fissata L'organizzazione è a cura dell'ASL Salerno. In loco, a fornire ausilio all'utenza, ci saranno i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, oltre ai volontari della Croce Rossa. Sarà ...

Ritardi nella somministrazione di vaccini a ‘fragili’, Nursind scrive all’Asl Ritardi e mancata somministrazione di dosi di vaccino anti-covid19 a pazienti disabili affetti da patologie psichiche e fisiche. Lo denuncia in una missiva indirizzata all’Asl di Salerno e al dipartim ...

Vaccini, l’indagine: “Critica una persona su 4, più fiducia da chi ha studiato di più “Questo è curioso, una fiducia a scatola chiusa da parte degli italiani. Questo è il risultato emerso dall’indagine condotta dalla Fondazione Italia in Salute in merito alla percezione dei vaccini ant ...

Salgono dunque a 39 i casi positivi al Covid a Sanza ,lo ha comunicato nel pomeriggio ladi. La buona notizia è che non ci sono casi di sintomatologia grave, la maggior parte infatti ...L'organizzazione è a cura dell'. In loco, a fornire ausilio all'utenza, ci saranno i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile, oltre ai volontari della Croce Rossa. Sarà ...Ritardi e mancata somministrazione di dosi di vaccino anti-covid19 a pazienti disabili affetti da patologie psichiche e fisiche. Lo denuncia in una missiva indirizzata all’Asl di Salerno e al dipartim ...“Questo è curioso, una fiducia a scatola chiusa da parte degli italiani. Questo è il risultato emerso dall’indagine condotta dalla Fondazione Italia in Salute in merito alla percezione dei vaccini ant ...